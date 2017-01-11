Мужчину с оружием задержали в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 января. УНН. Правоохранители задержали мужчину с оружием и патронами в Хмельницком. Об этом рассказали корреспонденту УНН в отделе полиции г. Хмельницкий.
Как сообщили в полиции, 10 января около 23:00 в одном из магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации. Во время выезда группы задержания Управления полиции охраны вблизи этого магазина был остановлен 49-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения. На этого человека указали работники магазина, как на лицо, которое вело себя неадекватно.
При проведении поверхностного осмотра в пакете гражданина был обнаружен предмет, внешне похожий на пистолет, без маркировочных надписей и знаков, 16 патронов калибра 9 мм, гильза и патрон калибра 5,45 мм к автомату Калашникова. Эти предметы изъяты и направлены на исследование в НИЭКЦ ГУНП в Хмельницкой области.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 263 УК Украины. Проводится досудебное расследование.