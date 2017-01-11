Чоловіка зі зброєю затримали у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 січня. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю і набоями у Хмельницькому. Про це розповіли кореспонденту УНН у відділі поліції м.Хмельницький.
Як повідомили у поліції, 10 січня близько 23-ї години в одному з магазинів спрацювала кнопка тривожної сигналізації. Під час виїзду групи затримання Управління поліції охорони поблизу цього магазину було зупинено 49-річного місцевого жителя в стані сильного алкогольного сп’яніння. На цього чоловіка вказали працівники магазину, як на особу яка поводила себе неадекватно.
Під час проведення поверхневого огляду в пакеті цієї особи виявлено предмет, зовні схожий на револьвер, без маркувальних надписів та знаків, 16 набоїв калібру 9 мм, гільзу та патрон калібру 5,45 мм до автомата Калашникова. Ці предмети вилучено та направлено на дослідження в НДЕКЦ ГУНП в Хмельницькій області.
Відомості про подію внесено в ЄРДР за ч.1 ст. 263 КК України. Проводиться досудове розслідування.