Мужчину осудили на 5 лет за брошенный в авто кирпич
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Днепропетровской области Никопольский горрайонный суд приговорил к 5 годам заключения мужчину, который бросил кирпич в лобовое стекло автомобиля и травмировал пассажира. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
Установлено, что в июня 2016 года между злоумышленником и компанией молодых возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Когда аргументы были исчерпаны, парни сели в авто, а подсудимый бросил в лобовое стекло кирпич, травмировав пассажира на переднем сидении.
Приговором Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области 27-летний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в сельском застолье мужчина избил несовершеннолетнего и повредил полицейский автомобиль.