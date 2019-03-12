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Чоловіка засудили на 5 років за кинуту в авто цеглину

Чоловіка засудили на 5 років за кинуту в авто цеглину

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. На Дніпропетровщині Нікопольський міськрайонний суд приговорив до 5 років ув’язнення чоловіка, який кинув цеглину у лобове скло автівки і травмував пасажира. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

Встановлено, що у червні 2016 року між зловмисником та компанією молодиків виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. Коли аргументи були вичерпані, хлопці сіли в авто, а підсудний кинув у лобове скло цеглину, травмувавши пасажира на передньому сидінні.

Вироком Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області 27-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння)

Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, на сільському гулянні чоловік побив неповнолітнього і пошкодив поліцейське авто.

Українські Національні Новини

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