Чоловіка засудили на 5 років за кинуту в авто цеглину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На Дніпропетровщині Нікопольський міськрайонний суд приговорив до 5 років ув’язнення чоловіка, який кинув цеглину у лобове скло автівки і травмував пасажира. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
Встановлено, що у червні 2016 року між зловмисником та компанією молодиків виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. Коли аргументи були вичерпані, хлопці сіли в авто, а підсудний кинув у лобове скло цеглину, травмувавши пасажира на передньому сидінні.
Вироком Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області 27-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння)
Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на сільському гулянні чоловік побив неповнолітнього і пошкодив поліцейське авто.