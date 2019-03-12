На сільському гулянні чоловік побив неповнолітнього і пошкодив поліцейське авто
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Одеській області чоловік побив неповнолітнього, кинувся у бійку з поліцейськими і пошкодив ногами службовий автомобіль. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, інцидент стався у селі Вишняки.
"До поліції надійшло повідомлення від громадянки про те, що на сільському гулянні з нагоди Масляної невідомий побив її неповнолітнього сина. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець, який раніше вже потрапляв у поле зору поліцейських. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.
У відповідь на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії порушник почав висловлювалися нецензурною лайкою, а потім кинувся до поліцейських у бійку, розповіли у поліції. Після цього він, за даними ГУНП, почав завдавати удари ногами по службовому автомобілю, від чого транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
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"Аби втихомирити дебошира, правоохоронці застосували відносно нього спецзасоби та доставили до Арцизького відділу поліції. Відносно чоловіка були розпочаті кримінальні провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - прокоментували в поліції.
У відомстві додали, що 20-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідство триває.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік побив свою дружину і напав з ножем на поліцейського, який прибув на виклик.