На сельском гулянии мужчина избил несовершеннолетнего и повредил полицейское авто
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Одесской области мужчина избил несовершеннолетнего, бросился в драку с полицейскими и повредил ногами служебный автомобиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, инцидент произошел в селе Вишняки.
"В полицию поступило сообщение от гражданки о том, что на сельском гулянии по случаю Масленицы неизвестный избил ее несовершеннолетнего сына. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения полицейских. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В ответ на требования правоохранителей прекратить противоправные действия нарушитель начал высказывались нецензурной бранью, а затем бросился к полицейским в драку, рассказали в полиции. После этого он, по данным ГУНП, начал наносить удары ногами по служебному автомобилю, от чего транспортное средство получило механические повреждения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный мужчина ударил полицейского и натравил на него собаку
"Чтобы успокоить дебошира, правоохранители применили в отношении него спецсредства и доставили в Арцизский отдел полиции. В отношении мужчины были начаты уголовные производства по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - прокомментировали в полиции.
В ведомстве добавили, что 20-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается.
Напомним, в Днепре мужчина избил свою жену и напал с ножом на полицейского, который прибыл на вызов.