Мужчину, который под Киевом похитил 4-летнюю девочку, арестовали на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киевской области злоумышленнику, который похитил 4-летнюю девочку, избрана мера пресечения - содержание под стражей, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Киевской области.
"Сегодня, 31 августа, Бориспольский горрайонный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в отношении злоумышленника - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним, что следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и по ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в городе Борисполь мужчина похитил 4-летнюю девочку с преступными намерениями.