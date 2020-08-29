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Під Києвом чоловік викрав 4-річну дівчинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Борисполі, Київська область, 29-річний чоловік викрав 4-річну дівчинку. Зловмисника затримали за дві години. Затриманий зізнався поліцейським, що викрав дитину зі злочинними намірами, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП в Київській області.

Під Києвом чоловік викрав 4-річну дівчинку

Як повідомили у пресслужбі поліції, учора на автозаправній станції у місті Бориспіль невідомий чоловік, скориставшись тим, що мати відволіклась від доньки, розраховуючись за паливо, викрав дівчинку, посадив її в автівку і зник у невідомому напрямку.

Повідомлення про викрадення дитини до спецлінію "102" надійшло від батьків близько 20 години.

Як повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, з метою розшуку зловмисника та його затримання одразу була введена спеціальна поліцейська операція, орієнтовані усі наряди місцевої поліції, столиці та сусідніх областей. Також були залучені працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, полк поліції особливого призначення.

"... працівникам поліції вдалося розшукати викрадача упродовж двох годин і врятувати дівчинку від біди. Зловмисником виявився 29-річний чоловік місцевий житель. Дівчинку повернули батькам неушкодженою", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що зловмисник зізнався поліцейським, що викрав дитину зі злочинними намірами. Наразі він  знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом викрадення дитини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Після проведення усіх необхідних слідчих дій події буде надана додаткова правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався викрасти 8-річну дитину.

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