Под Киевом мужчина похитил 4-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Борисполе, Киевская область, 29-летний мужчина похитил 4-летнюю девочку. Злоумышленника задержали через 2 часа. Задержанный признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Киевской области.
Как сообщили в пресс-службе полиции, вчера на автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении.
Сообщение о похищении ребенка к спецлинии "102" поступило от родителей около 20 часов.
Как сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, с целью розыска злоумышленника и его задержания сразу была введена специальная полицейская операция, ориентированные все наряды местной полиции, столицы и соседних областей. Также были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, полк полиции особого назначения.
"... работникам полиции удалось разыскать похитителя в течение двух часов и спасти девочку от беды. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина, местный житель. Девочку вернули родителям невредимой", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
После проведения всех необходимых следственных действий события будет предоставлена дополнительная правовая квалификация.
Напомним, в Киеве мужчина пытался похитить 8-летнего ребенка.