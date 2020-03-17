У Києві чоловік намагався викрасти 8-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві затримали та оголосили про підозру чоловіку, який намагався викрасти 8-річного хлопчика. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно із слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві повідомлено про підозру мешканцю міста Києва, який намагався викрасти 8-річного хлопчика”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що подія сталася ввечері 16 березня 2020 року у Подільському районі столиці.
Як повідомляють у прокуратурі, зловмисник, побачивши на вулиці жінку з дитиною, підбіг до них ззаду, схопив хлопчика на руки та побіг в невідомому напрямку. Мати почала переслідувати викрадача, як наслідок чоловік був змушений відпустити дитину.
Зловмисника невдовзі затримали працівники поліції.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення людини, вчинене щодо малолітньої дитини). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Мотиви вчинення злочину встановлюються.
Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у смт Коцюбинське Київської області невідома жінка викрала 3-місячного хлопчика в матері та повезла на автомобілі в невідомому напрямку.