В Киеве мужчина пытался похитить 8-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве задержали и объявили о подозрении мужчине, который пытался похитить 8-летнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с следственным отделом Подольского УП ГУНП в Киеве сообщено о подозрении жителю города Киева, который пытался похитить 8-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 16 марта 2020 года в Подольском районе столицы.
Как сообщают в прокуратуре, злоумышленник, увидев на улице женщину с ребенком, подбежал к ним сзади, схватил мальчика на руки и побежал в неизвестном направлении. Мать начала преследовать похитителя, как следствие человек был вынужден отпустить ребенка.
Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 УК Украины (похищение человека, совершенное в отношении малолетнего ребенка). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Мотивы совершения преступления устанавливаются.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в пгт Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери и увезла автомобиле в неизвестном направлении.