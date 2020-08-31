Чоловіка, який під Києвом викрав 4-річну дівчинку, арештували на 60 діб

"Сьогодні, 31 серпня, Бориспільський міськрайонний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід щодо зловмисника – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що слідчі Бориспільського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили 29-річному чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у місті Бориспіль чоловік викрав 4-річну дівчинку із злочинними намірами.