Мужчина, который под амфетамином повлек смертельное ДТП, приговорен к 10 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Маньковский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который под амфетамином повлек ДТП, где погибли 4 человека, среди которых малолетний и еще двое несовершеннолетних были тяжело травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.
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"При принципиальной позиции прокурора отдела защиты интересов детей Черкасской областной прокуратуры, которую принято во внимание судьей, приговором Манковского районного суда 30.03.2021 водитель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины, и приговорен к максимальной мере наказания за это преступление в виде 10 лет лишения свободы, лишен права управлять транспортными средствами на срок три года и удовлетворены гражданские иски потерпевших", - говорится в сообщении.
Детали
Так, 22 мая 2020 года около 10:00, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser-200, двигаясь по автодороге сообщением "Киев-Одесса", находясь под действием амфетамина, совершил выезд на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes Vario, в результате чего последний автомобиль перевернулся, в дальнейшем VIP-автомобиль столкнулся с автомобилем ВАЗ 21114.
Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ 21114, среди которых один малолетний ребенок, погибли на месте происшествия, два несовершеннолетних пассажира из указанного транспортного средства получили тяжелые телесные повреждения.
Дополнение
Суд объявил обвинительный приговор водителю по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в 2018 году погибли два человека. Виновник ДТП лишен свободы на 6,5 лет.
В Винницкой области 20-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на двух детей, которые двигались на велосипеде. В результате наезда дети погибли на месте происшествия, водитель задержан.