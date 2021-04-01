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Чоловіка, який під амфетаміном спричинив смертельну ДТП, засуджено до 10 років

Київ • УНН

 • 12768 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Маньківський районний суд засудив до 10 років позбавлення волі чоловіка, який під амфетаміном спричинив ДТП, де загинули 4 особи, серед яких малолітня та ще двоє неповнолітніх були тяжко травмовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

Цитата:

"За принципової позиції прокурора відділу захисту інтересів дітей Черкаської обласної прокуратури, яку взято до уваги суддею, вироком Маньківського районного суду 30.03.2021 водія визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, та засуджено до максимальної міри покарання за цей злочин у вигляді 10 років позбавлення волі, позбавлено права керувати транспортними засобами на строк три роки та задоволено цивільні позови потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, 22 травня 2020 року близько 10 години, водій автомобіля Toyota Land Cruiser-200, рухаючись автодорогою сполученням "Київ-Одеса", перебуваючи під дією амфетаміну, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Vario, в результаті чого останній автомобіль перекинувся, у подальшому VIP-автівка зіткнулася з автомобілем ВАЗ 21114.

Повідомляється, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та три пасажири автомобіля ВАЗ 21114, серед яких одна малолітня дитина, загинули на місці пригоди, два неповнолітні пасажири з вказаного транспортного засобу отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Доповнення

Суд оголосив обвинувальний вирок водію за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої у 2018 році загинуло двоє людей. Винуватця ДТП позбавлено волі на 6,5 років.

На Вінниччині 20-річний водій іномарки в стані алкогольного сп'яніння допустив наїзд на двох дітей, які рухалися на велосипеді. Внаслідок наїзду діти загинули на місці події, водія затримано.

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