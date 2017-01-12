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Мужчину в Кривом Роге задержали с партией метамфетамина

Мужчину в Кривом Роге задержали с партией метамфетамина

Киев • УНН

 • 10433 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Кривом Роге на территории Центрально-Городского района правоохранители задержали 33-летнего мужчину с партией метамфетамина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Правоохранители получили информацию от граждан о том, что на улице Кобылянской торгуют наркотиками.

На место происшествия направили сотрудников Криворожского отдела полиции, которые провели осмотр места происшествия и прилегающей территории, в результате чего задержали 33-летнего ранее неоднократно судимого за кражу местного жителя.

Во время поверхностного осмотра в кармане его куртки обнаружили 50 фрагментов пластиковых трубочек с веществом голубого цвета внешне похожего на психотропное вещество "метамфетамин", а также визитки с рекламой наркотических веществ.

Как пояснил мужчина, вещества он приобрел для собственного потребления без цели сбыта, а визитки ему дали для того, чтобы распространить среди наркозависимых друзей.

По ценам черного рынка количество изъятого может достигать около 8000 гривен. По данному факту внесены сведения в ЕЕРДР рей по ч.1 ст.309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению лиц, причастных к продаже наркотических веществ.

Украинские Национальные Новости

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