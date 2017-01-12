Мужчину в Кривом Роге задержали с партией метамфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Кривом Роге на территории Центрально-Городского района правоохранители задержали 33-летнего мужчину с партией метамфетамина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Правоохранители получили информацию от граждан о том, что на улице Кобылянской торгуют наркотиками.
На место происшествия направили сотрудников Криворожского отдела полиции, которые провели осмотр места происшествия и прилегающей территории, в результате чего задержали 33-летнего ранее неоднократно судимого за кражу местного жителя.
Во время поверхностного осмотра в кармане его куртки обнаружили 50 фрагментов пластиковых трубочек с веществом голубого цвета внешне похожего на психотропное вещество "метамфетамин", а также визитки с рекламой наркотических веществ.
Как пояснил мужчина, вещества он приобрел для собственного потребления без цели сбыта, а визитки ему дали для того, чтобы распространить среди наркозависимых друзей.
По ценам черного рынка количество изъятого может достигать около 8000 гривен. По данному факту внесены сведения в ЕЕРДР рей по ч.1 ст.309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия по установлению лиц, причастных к продаже наркотических веществ.