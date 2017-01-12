Чоловіка у Кривому Розі затримали з партією метамфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Кривому Розі на території Центрально-Міського району правоохоронці затримали 33-річного чоловіка з партією метамфетаміну. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Правоохоронці отримали інформацію від громадян про те, що на вулиці Кобилянського торгують наркотиками.
На місце події направили співробітників Криворізького відділу поліції, які провели огляд місця події та прилеглої території, внаслідок чого затримати 33-річного раніше неодноразово судимого за крадіжку місцевого жителя.
Під час поверхневого огляду у кишені його куртки виявили 50 фрагментів пластикових трубочок з речовиною блакитного кольору зовні схожою на психотропну речовину “метамфетамін”, а також візитки з рекламою наркотичних речовин.
Як пояснив чоловік, речовини він придбав для власного вжитку без мети збуту, а візитки йому дали для того, щоб розповсюдити серед наркозалежних друзів.
За цінами чорного ринку кількість вилученого може сягати близько 8 тисяч гривень. За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення осіб, які причетні до продажу наркотичних речовин.