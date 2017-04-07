Мужчину будут судить за убийство 13-летней племянницы в Днепропетровской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42858 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102974 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157899 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117093 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116929 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112812 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104470 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107127 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103615 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Мужчину будут судить за убийство 13-летней племянницы в Днепропетровской области

Мужчину будут судить за убийство 13-летней племянницы в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 10886 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Желтоводский местная прокуратура Днепропетровской области передала в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 13-летней племянницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

“Желтоводской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего гражданина за убийство ребенка (ч.2 ст.115 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в конце декабря 2016 года у кладбища вблизи с.Ковалева Софиевского района правоохранителями был обнаружен труп без вести пропавшей 13-летней девочки.

“В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в сентябре 2016 27-летний житель с.Марье-Дмитровка, который приходится дядей потерпевшей, направляясь по дороге в соседнее село вместе с племянницей, во время ссоры нанес девочке несколько ударов кулаком в шею, в результате которых ребенок скончался на месте”, — сообщили в прокуратуре.

После этого, по данным ведомства, обвиняемый перенес труп к нижней части плотины, взял из дома лопату и присыпал тело землей.

“Через два дня он вернулся на место совершения преступления, раскопал землю, облил тело бензином и поджег, после чего остатки трупа снова присыпал землей”, — уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Днепропетровской 14-летнему парню перерезали горло и воткнули нож в спину.

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