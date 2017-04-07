Мужчину будут судить за убийство 13-летней племянницы в Днепропетровской области

“Желтоводской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего гражданина за убийство ребенка (ч.2 ст.115 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в конце декабря 2016 года у кладбища вблизи с.Ковалева Софиевского района правоохранителями был обнаружен труп без вести пропавшей 13-летней девочки.

“В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в сентябре 2016 27-летний житель с.Марье-Дмитровка, который приходится дядей потерпевшей, направляясь по дороге в соседнее село вместе с племянницей, во время ссоры нанес девочке несколько ударов кулаком в шею, в результате которых ребенок скончался на месте”, — сообщили в прокуратуре.

После этого, по данным ведомства, обвиняемый перенес труп к нижней части плотины, взял из дома лопату и присыпал тело землей.

“Через два дня он вернулся на место совершения преступления, раскопал землю, облил тело бензином и поджег, после чего остатки трупа снова присыпал землей”, — уточнили в пресс-службе.

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