Чоловіка судитимуть за вбивство 13-річної племінниці на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Жовтоводська місцева прокуратура Дніпропетровської області передала до суду обвинувальний акт щодо 27-річного чоловіка, якого звинувачують у вбивстві 13-річної племінниці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
“Жовтоводською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно 27-річного громадянина за вбивство дитини (ч.2 ст.115 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, наприкінці грудня 2016 року біля цвинтаря поблизу с.Ковальове Софіївського району правоохоронцями було виявлено труп безвісти зниклої 13-річної дівчинки.
“У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що у вересні 2016 року 27-річний мешканець с.Мар’є-Дмитрівка, який доводиться дядьком потерпілої, прямуючи дорогою до сусіднього села разом з племінницею, під час сварки наніс дівчинці декілька ударів кулаком в шию, в результаті яких дитина померла на місці”, — повідомили у прокуратурі.
Після цього, за даними відомства обвинувачений переніс труп до нижньої частини греблі, взяв з дому лопату і присипав тіло землею.
"Через два дні він повернувся на місце скоєння злочину, розкопав землю, облив тіло бензином та підпалив, після чого залишки трупа знову присипав землею", - уточнили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині 14-річному хлопцю перерізали горло і встромили ніж у спину.