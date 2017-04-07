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Чоловіка судитимуть за вбивство 13-річної племінниці на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Жовтоводська місцева прокуратура Дніпропетровської області передала до суду обвинувальний акт щодо 27-річного чоловіка, якого звинувачують у вбивстві 13-річної племінниці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.

“Жовтоводською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно 27-річного громадянина за вбивство дитини (ч.2 ст.115 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, наприкінці грудня 2016 року біля цвинтаря поблизу с.Ковальове Софіївського району правоохоронцями було виявлено труп безвісти зниклої 13-річної дівчинки.

“У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що у вересні 2016 року 27-річний мешканець с.Мар’є-Дмитрівка, який доводиться дядьком потерпілої, прямуючи дорогою до сусіднього села разом з племінницею, під час сварки наніс дівчинці декілька ударів кулаком в шию, в результаті яких дитина померла на місці”, — повідомили у прокуратурі.

Після цього, за даними відомства обвинувачений переніс труп до нижньої частини греблі, взяв з дому лопату і присипав тіло землею.

"Через два дні він повернувся на місце скоєння злочину, розкопав землю, облив тіло бензином та підпалив, після чого залишки трупа знову присипав землею", - уточнили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині 14-річному хлопцю перерізали горло і встромили ніж у спину.

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