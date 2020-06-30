Мужчину будут судить в Кировоградской области за незаконную лесозаготовку на четыре млн грн
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 июля. УНН. Обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению жителя Полтавской области в незаконной порубке деревьев в защитных насаждениях, которой нанесен ущерб окружающей среде на сумму 3,8 млн грн, направили в суд Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской прокуратуры.
Гражданин в течение 2019 - 2020 годов совершил незаконную порубку более 1400 деревьев разных пород в четырех защитных насаждениях на территории Светловодского района. В ходе расследования арестовали орудия незаконной порубки и изъяли древесину в количестве 35 м3.
Обвинительный акт по ч.4 ст.246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка деревьев в защитных насаждениях, повлекшая тяжкие последствия) направили в Светловодский горрайонный суд для рассмотрения по существу.
За содеянное мужчине грозит наказание на срок от пяти до семи лет лишения свободы.
Местная прокуратура заявила гражданские иски в уголовном производстве о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на сумму 3,8 млн грн.
Напомним, Госэкоинспекция проведет комплексную проверку лесов, чтобы выявить незаконные вырубки.