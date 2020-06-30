Чоловіка судитимуть на Кіровоградщині за незаконну лісозаготівлю на чотири млн грн
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 липня. УНН. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням жителя Полтавщини у незаконній порубці дерев у захисних насадженнях, якою спричинено шкоду навколишньому середовищу на суму 3,8 млн грн, направили до суду на Кіровоградщині. Про це УНН поінформували в пресслужбі Кіровоградської прокуратури.
Громадянин упродовж 2019 – 2020 років здійснив незаконну порубку більше 1400 дерев різних порід у чотирьох захисних насадженнях на території Світловодського району. У ході розслідування арештували знаряддя незаконної порубки та вилучили деревину в кількості 35 м3.
Обвинувальний акт за ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка дерев у захисних насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки) скерували до Світловодського міськрайонного суду для розгляду по суті.
За скоєне чоловіку загрожує покарання на строк від п’яти до семи років позбавлення волі.
Місцева прокуратура заявила цивільні позови у кримінальному провадженні про відшкодування шкоди, завданої навколишньому середовищу, на суму 3,8 млн грн.
Нагадаємо, Держекоінспекція проведе комплексну перевірку лісів, щоб виявити незаконні вирубки.