Мужчину, который пытался изнасиловать 7-летнюю девочку, задержали в Хмельницкой области

ЧП произошло 5 ноября около 5:00 утра в одном из сел Волочисского района. Установлено, что 20-летний мужчина через окно проник в дом и пытался изнасиловать девочку.

Нападающий вынес ее в соседнюю комнату и начал раздевать, но пришел 9-летний брат, который включил свет и позвал на помощь. Мужчина испугался и скрылся с места происшествия.

Злоумышленника задержали у него дома.

Мужчине уже объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.152 (покушение на изнасилование) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.