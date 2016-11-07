Чоловіка, що намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку, затримали на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, що намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку на Хмельниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.
Подія сталася 5 листопада близько 5:00 ранку в одному із сіл Волочиського району. Встановлено, що 20-річний чоловік через вікно проник у будинок і намагався зґвалтувати дівчинку.
Нападник виніс її у сусідню кімнату і почав роздягати, але прийшов 9-річний брат, який увімкнув світло і покликав на допомогу. Чоловік злякався і втік з місця події.
Зловмисника затримали у нього вдома.
Чоловіку вже оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.4 ст.152 (замах на зґвалтування) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.