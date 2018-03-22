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Мужчина жестоко избил младенца в Черкасской области: полиция раскрыла подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Стали известны подробности избиения мужчиной двухмесячной девочки в Черкасской области, которая вследствие этого попала в реанимацию с многочисленными телесными повреждениями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области, передает УНН.

"В дежурную часть Корсунь-Шевченковского отделения полиции поступило сообщение от работников одной из больниц города об избиении двухмесячного ребенка. К ним обратилась 19-летняя мать младенца. При обследовании ребенка врачи обнаружили у нее многочисленные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По словам матери ребенка, избиение произошло, пока она ходила в магазин.

"Как она (мать - ред.) объясняет, сразу не обратилась к врачам, потому что ей запретил сожитель. Когда ребенку стало хуже, женщина поехала к врачам", - рассказали в полиции.

Задержанный по месту жительства мужчина признался в содеянном.

"Отец ребенка рассказал, что остался с ребенком сам, он начал плакать, и он не мог его успокоить, потому встряхнул и ударил несколько раз по голове", - передают в пресс-службе.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до восьми лет лишения свободы. 

Напомним, в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области арестовали мужчину, который избил дочь-младенец.

Сейчас продолжается досудебное расследование преступления.

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