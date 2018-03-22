Чоловік жорстоко побив немовля на Черкащині: поліція повідомила подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Стали відомі подробиці побиття чоловіком двомісячної дівчинки на Черкащині, яка внаслідок цього потрапила до реанімації з численними тілесними ушкодженнями. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в області, передає УНН.
"До чергової частини Корсунь-Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників однієї із лікарень міста про побиття двомісячної дитини. До них звернулась 19-річна матір немовля. Під час обстеження дитини лікарі виявили у неї чисельні тілесні ушкодження", - зазначено в повідомленні.
За словами матері, побиття сталося, поки вона ходила до магазину.
"Як вона (матір - ред.) пояснює, відразу не звернулася до лікарів, бо їй заборонив співмешканець. Коли дитині стало гірше, жінка поїхала до лікарів", - розповіли в поліції.
Затриманий за місцем проживання чоловік зізнався у скоєному.
"Батько дитини розповів, що залишився з дитиною сам, вона почала плакати, і він не міг її заспокоїти, тому струснув та вдарив декілька разів по голові", - передають у прес-службі.
Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області арештували чоловіка, який побив доньку-немовля.
Наразі триває досудове розслідування злочину.