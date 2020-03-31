Мужчина, задержанный за попытку убийства любовника подруги, покончил с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Василькове, Киевская область, в изоляторе временного содержания задержанный покончил жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие произошло сегодня. Около 15:00 мужчину, 1983 года рождения, обнаружили повешенным в камере. По предварительной информации, он совершил самоубийство.
Как стало известно, мужчина был задержан за попытку убийства, совершенную в Ирпене.
Как сообщал УНН, в Ирпене мужчина через балкон проник в квартиру знакомой и застав ее в постели с другим набросился на того с ножом. Пострадавший с ножевыми ранениями был госпитализирован, а нападающего задержали. Было начато расследование по квалификации "покушение на убийство".
Правоохранители также расследуют обстоятельства смерти задержанного.