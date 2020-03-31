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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57342 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66778 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80489 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79148 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102347 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84022 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102406 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105769 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130851 просмотра

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Мужчина, задержанный за попытку убийства любовника подруги, покончил с собой

Мужчина, задержанный за попытку убийства любовника подруги, покончил с собой

Киев  •  УНН

 • 31462 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Василькове, Киевская область, в изоляторе временного содержания задержанный покончил жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Происшествие произошло сегодня. Около 15:00 мужчину, 1983 года рождения, обнаружили повешенным в камере. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

Как стало известно, мужчина был задержан за попытку убийства, совершенную в Ирпене.

Как сообщал УНН, в Ирпене мужчина через балкон проник в квартиру знакомой и застав ее в постели с другим набросился на того с ножом. Пострадавший с ножевыми ранениями был госпитализирован, а нападающего задержали. Было начато расследование по квалификации "покушение на убийство".

Правоохранители также расследуют обстоятельства смерти задержанного.

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