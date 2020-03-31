Чоловік, затриманий за спробу вбивства коханця подруги, покінчив із собою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Василькові, Київська область, в ізоляторі тимчасового тримання затриманий покінчив життя самогубством. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася сьогодні. Близько 15 години дня чоловіка, 1983 року народження, виявили повішеним у камері. За попередньою інформацією, він вчинив самогубство.
Як стало відомо, чоловік був затриманий за спробу вбивства, скоєну в Ірпені.
Як повідомляв УНН, в Ірпені чоловік через балкон пробрався до квартири знайомої та заставши її у ліжку з іншим накинувся на того з ножем. Потерпілого з ножовими пораненнями було госпіталізовано, а нападника затримано. Було розпочато розслідування за кваліфікацією “замах на вбивство”.
Наразі правоохоронці також розслідують обставини смерті затриманого.