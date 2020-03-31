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The Washington Post

Чоловік, затриманий за спробу вбивства коханця подруги, покінчив із собою

Київ • УНН

 • 31467 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Василькові, Київська область, в ізоляторі тимчасового тримання затриманий покінчив життя самогубством. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Чоловік, затриманий за спробу вбивства коханця подруги, покінчив із собою

Подія сталася сьогодні. Близько 15 години дня чоловіка, 1983 року народження, виявили повішеним у камері. За попередньою інформацією, він вчинив самогубство.

Як стало відомо, чоловік був затриманий за спробу вбивства, скоєну в Ірпені.

Як повідомляв УНН, в Ірпені чоловік через балкон пробрався до квартири знайомої та заставши її у ліжку з іншим накинувся на того з ножем. Потерпілого з ножовими пораненнями було госпіталізовано, а нападника затримано. Було розпочато розслідування за кваліфікацією “замах на вбивство”.

Наразі правоохоронці також розслідують обставини смерті затриманого.

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