Мужчина зарезал жену на глазах у детей
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вчера, 14 февраля, в кропивницкой многоэтажке по улице Ю. Коваленко (бывшая Конева - ред.) убили 36-летнюю женщину. Об этом сообщает полиция Кировоградской области, передает УНН.
"Мы подтверждаем факт совершения вчера в Кропивницком особо тяжкого преступления, а именно - убийства 36-летней местной жительницы, тело которой обнаружили в одной из квартир многоэтажки", - сообщила пресс-секретарь ГУ НП области Виталина Бевзенко.
Причина смерти - ножевые ранения. По подозрению в совершении правонарушения полицейские задержали 35-летнего гражданина. По данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство - ред.).
Из собственных источников корреспонденту стало известно, что задержанный - муж погибшей. Тяжкое преступление он совершил на глазах у детей.
Напомним, на Прикарпатье прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который зарезал собственного сына.