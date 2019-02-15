Чоловік зарізав жінку на очах у дітей
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вчора, 14 лютого, у кропивницькій багатоповерхівці по вулиці Ю. Коваленка (колишня Конєва – ред.) вбили 36-річну жінку. Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, передає УНН.
"Ми підтверджуємо факт скоєння вчора у Кропивницькому особливо тяжкого злочину, а саме – убивства 36-річної місцевої жительки, тіло якої виявили в одній із квартир багатоповерхівки", – повідомила речниця ГУ НП області Віталіна Бевзенко.
Причина смерті – ножові поранення. За підозрою у скоєні правопорушення поліцейські затримали 35-річного громадянина. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство – ред.).
З власних джерел кореспонденту стало відомо, що затриманий – чоловік загиблої. Тяжкий злочин він вчинив на очах у дітей.
Нагадаємо, на Прикарпатті прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який зарізав власного сина.