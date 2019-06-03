Мужчина "заправил" машину контрабандным янтарем
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На границе с Польшей правоохранители обнаружили автомобиль, водитель которого переделал транспортное средство и спрятал в топливном баке более 12 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Около 6:00 в пункт пропуска "Рава-Русская" во Львовской области, на выезд из Украины прибыл автомобиль Volkswagen. Для пересечения границы водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым демонстрируя, что не имеет при сееб запрещенных предметов. Однако во время совместного с представителями таможни осмотра пограничники Львовского отряда обнаружили в транспортном средстве камни необработанного янтаря.
Всего пограничники изъяли из тайника более 12 килограммов камней.
Как сообщал УНН, СБУ изъяла почти 2 тонны янтаря у иностранца в Житомирской области.