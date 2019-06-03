Чоловік "заправив" автівку контрабандним бурштином
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На кордоні з Польщею правоохоронці виявили автівку, водій якої переробив транспортний засіб і заховав у паливному баку більше 12 кг бурштину. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Близько 6:00 в пункт пропуску "Рава-Руська", що у Львівській області, на виїзд з України прибув автомобіль Volkswagen. Для перетину кордону водій, громадянин України, обрав смугу руху "зелений коридор", тим самим демонструючи, що не має заборонених предметів. Однак під час спільного з представниками митниці огляду прикордонники Львівського загону виявили в транспортному засобі каміння необробленого бурштину.
Усього прикордонники дістали зі сховку більш ніж 12 кілограмів каміння.
Як повідомляв УНН, СБУ вилучила майже 2 тонни бурштину у іноземця на Житомирщині.