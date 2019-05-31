СБУ вилучила майже 2 тонни бурштину у іноземця на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирщини Служба безпеки України вилучила майже 2 тонни бурштину у іноземця з нелегального цеху. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.
“У середу, 30 травня 2019 року, під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області співробітниками Управління Служби безпеки України в Житомирській області у місцях розташування нелегального виробництва проведено санкціонований обшук. Під час обшуку виявлено та вилучено 5 верстатів для обробки коштовного каменю, 80 мішків з бурштином-сирцем загальною вагою майже 2 тонни”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додають, що під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене групою осіб за попередньою змовою, за ч. 4 ст. 240КК України.
Так, у прес-службі нагадали, що незаконну діяльність “бурштинового” ділка, було викрито і припинено у лютому цього року.
“Уродженець іноземної країни, разом із спільниками організував на Одещині нелегальне виробництво з обробітку незаконного видобутого бурштину”, — нагадали правоохоронці.
Однак, зазначена особа продовжувала здійснювати протиправну діяльність, організувавши на Київщині у Васильківському районі нелегальне виробництво з обробітку незаконно видобутого бурштину, обладнавши у складських приміщеннях спеціальним устаткуванням цех.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені матеріальні цінності та призначення відповідних експертиз.
Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління Служби безпеки в області.
Як повідомляв УНН, чоловік через аеропорт “Бориспіль” хотів вивезти з України 15 кг бурштину заховавши його у конфетах.