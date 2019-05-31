СБУ изъяла почти 2 тонны янтаря у иностранца в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области Служба безопасности Украины изъяла почти 2 тонны янтаря в иностранца из нелегального цеха. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
"В среду, 30 мая 2019 года, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области в местах расположения нелегального производства проведения санкционированный обыск. Во время обыска обнаружено и изъято 5 станков для обработки драгоценного камня, 80 мешков с янтарем-сырцом общим весом почти 2 тонны", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавляют, что под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по ч. 4 ст. 240КК Украины.
Так, в пресс-службе напомнили, что незаконная деятельность "янтарного" дельца, было пресечена в феврале этого года.
"Уроженец иностранного государства, вместе с сообщниками организовал в Одесской области нелегальное производство по обработке незаконного добытого янтаря", - напомнили правоохранители.
Однако, указанное лицо продолжала осуществлять противоправную деятельность, организовав на Киевщине в Васильковском районе нелегальное производство по обработке незаконно добытого янтаря, оборудовав в складских помещениях специальным оборудованием цех.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на удаленные материальные ценности и назначения соответствующих экспертиз.
Досудебное расследование проводит следственный отдел Управления Службы безопасности в области.
Как сообщал УНН, человек через аэропорт "Борисполь" хотел вывезти из Украины 15 кг янтаря спрятав его в конфетах.