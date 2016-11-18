Мужчина погиб под колесами поезда в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера, 17 ноября в Харьковской области под колесами электропоезда погиб мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, 17 ноября в 21-00 в полицию поступило сообщение от диспетчера железнодорожной станции "Борки", что на расстоянии около километра от железнодорожной станции "Борки" электропоезд "Лозовая-Харьков" смертельно травмировал неизвестного мужчину.
В связи с произошедшим было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции "Борки" на 2 часа.
На месте происшествия установлено, что машинист электропоезда объяснил полиции, что примерно в 800 метрах от остановки "Борки" он увидел человека, который сидел на рельсах. Машинист подавал мужчине звуковые сигналы, на которые тот не реагировал, и пытался остановить поезд.
Позже стражи порядка установили, что 24-летний житель села Федоровка Змиевского района после ссоры с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неизвестным причинам ушел на станцию и сел на пути.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.