Чоловік загинув під колесами поїзду на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора, 17 листопада на Харківщині під колесами електропотягу загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, 17 листопада о 21-00 до поліції надійшло повідомлення від диспетчера залізничної станції “Борки”, що на відстані близько кілометра від залізничної станції “Борки” електропотяг “Лозова-Харків” смертельно травмував невідомого чоловіка.
У зв’язку з подією було призупинено рух залізничного транспорту по станції “Борки” на 2 години.
На місці події встановлено, машиніст електропотягу пояснив поліції, що приблизно за 800 метрів від зупинки “Борки” він побачив чоловіка, який сидів на рейках. Машиніст подавав чоловіку звукові сигнали, на які той не реагував, та намагався зупинити потяг.
Пізніше правоохоронцями було встановлено, що 24- річний мешканець села Федорівка Зміївського району після сварки з дружиною, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з невідомих причин пішов до станції та сів на колії.
Інформацію про подію внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України.