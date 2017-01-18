Мужчина погиб под колесами поезда в Харьковской области

Сообщение о произошедшем в Харьковском районе, поступило в службу "102" 18 января около 3:30.

Установлено, что товарный поезд на перегоне Борки-Мерефа смертельно травмировал мужчину в возрасте около 50 лет.

Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сведения внесены в журнал единого учета правонарушений. Личность погибшего устанавливается.