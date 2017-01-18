Мужчина погиб под колесами поезда в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Харьковской области под колесами поезда погиб мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сообщение о произошедшем в Харьковском районе, поступило в службу "102" 18 января около 3:30.
Установлено, что товарный поезд на перегоне Борки-Мерефа смертельно травмировал мужчину в возрасте около 50 лет.
Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сведения внесены в журнал единого учета правонарушений. Личность погибшего устанавливается.