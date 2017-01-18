Чоловік загинув під колесами поїзда на Харківщині

Повідомлення про подію, що сталася у Харківському районі, надійшло до служби “102” 18 січня близько 03:30.

Встановлено, що товарний потяг на перегоні Борки—Мерефа смертельно травмував чоловіка віком близько 50 років.

Зараз правоохоронцями встановлюються усі обставини події. Відомості внесені до Журналу єдиного обліку правопорушень. Особа загиблого встановлюється.