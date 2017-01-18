Чоловік загинув під колесами поїзда на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Харківщині під колесами поїзда загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Повідомлення про подію, що сталася у Харківському районі, надійшло до служби “102” 18 січня близько 03:30.
Встановлено, що товарний потяг на перегоні Борки—Мерефа смертельно травмував чоловіка віком близько 50 років.
Зараз правоохоронцями встановлюються усі обставини події. Відомості внесені до Журналу єдиного обліку правопорушень. Особа загиблого встановлюється.