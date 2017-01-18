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Чоловік загинув під колесами поїзда на Харківщині

Чоловік загинув під колесами поїзда на Харківщині

Київ • УНН

 • 6419 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. На Харківщині під колесами поїзда загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Повідомлення про подію, що сталася у Харківському районі, надійшло до служби “102” 18 січня близько 03:30.

Встановлено, що товарний потяг на перегоні Борки—Мерефа смертельно травмував чоловіка віком близько 50 років.

Зараз правоохоронцями встановлюються усі обставини події. Відомості внесені до Журналу єдиного обліку правопорушень. Особа загиблого встановлюється.

Українські Національні Новини

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