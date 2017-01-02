Мужчина погиб во время пожара в Черкасской области
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 2 января. УНН. В селе Куцовка Смелянского района на улице Гагарина во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом УНН-Центр сообщили в ГосЧС Черкасской области.
Огонь заметили местные жители, о чем сообщили в Службу спасения по номеру "101". Возгорание ликвидировали бойцы Смелянской пожарно-спасательной части и добровольцы местной пожарной команды из села Ташлык. Во время борьбы с огнем на месте пожара было обнаружено тело 54-летнего мужчины.
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В результате пожара огнем уничтожена часть кровли жилого дома и вещи домашнего обихода. Причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина.