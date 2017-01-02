Чоловік загинув під час пожежі на Черкащині

Вогонь помітили місцеві жителі, про що сповістили Службу порятунку за номером “101”. Загорання ліквідували бійці Смілянської пожежно-рятувальної частини та добровольці місцевої пожежної команди з села Ташлик. Під час боротьби із вогнем на місці пожежі було знайдено тіло 54-річного чоловіка.

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У результаті пожежі вогнем знищено частину покрівлі житлового будинку та речі домашнього вжитку. Причиною пожежі стала необережність під час куріння господаря.