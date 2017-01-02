Чоловік загинув під час пожежі на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 2 січня. УНН. У селі Куцівка Смілянського району на вулиці Гагаріна під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Про це УНН-Центр повідомили у ДСНС Черкаської області.
Вогонь помітили місцеві жителі, про що сповістили Службу порятунку за номером “101”. Загорання ліквідували бійці Смілянської пожежно-рятувальної частини та добровольці місцевої пожежної команди з села Ташлик. Під час боротьби із вогнем на місці пожежі було знайдено тіло 54-річного чоловіка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Миколаєві згорів гараж разом із автомобілем
У результаті пожежі вогнем знищено частину покрівлі житлового будинку та речі домашнього вжитку. Причиною пожежі стала необережність під час куріння господаря.