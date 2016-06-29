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15 марта, 19:03 • 115823 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168504 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139122 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131493 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113466 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105852 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101724 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Мужчина погиб на предприятии в Кременчуге

Мужчина погиб на предприятии в Кременчуге

Киев • УНН

 • 5999 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Кременчуге мужчина погиб в результате выполнения функциональных работ на предприятии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Полтавской области.

"27 июня 2016 г. в Кременчугский отдел поступило сообщение, что на улице Ярмарочной, при проведении функциональных работ на предприятии обнаружено тело 41-летнего слесаря", - говорится в сообщении.

Так, около четвёртого часа при осмотре конвейера, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью в результате попадания в барабан ленточного конвейера.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По факту дела открыли уголовное производство по ст.271 ч.2 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

 

 

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