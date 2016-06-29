Мужчина погиб на предприятии в Кременчуге

"27 июня 2016 г. в Кременчугский отдел поступило сообщение, что на улице Ярмарочной, при проведении функциональных работ на предприятии обнаружено тело 41-летнего слесаря", - говорится в сообщении.

Так, около четвёртого часа при осмотре конвейера, мужчина получил травмы не совместимые с жизнью в результате попадания в барабан ленточного конвейера.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По факту дела открыли уголовное производство по ст.271 ч.2 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.