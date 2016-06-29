Чоловік загинув на підприємстві у Кременчуці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У Кременчуці чоловік загинув внаслідок виконання функціональних робіт на падприємстві, переждає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в Полтавській області.
“27 червня 2016 року до Кременчуцького відділу надійшло повідомлення, що на вулиці Ярмарковій, під час проведення функціональних робіт на підприємстві виявлено тіло 41-річного слюсаря”. — йдеться в повідомленні.
Так, близько 4-ої години під час огляду конвеєру, чоловік отримав травми не сумісні з життям в наслідок потрапляння в барабан стрічкового конвеєру.
Труп направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст.271 ч.2 (порушення вимог законодавства про охорону праці) ККУ.
Наразі обставини події з’ясовують слідчі.