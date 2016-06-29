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Чоловік загинув на підприємстві у Кременчуці

Чоловік загинув на підприємстві у Кременчуці

Київ • УНН

 • 6005 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У Кременчуці чоловік загинув внаслідок виконання функціональних робіт на падприємстві, переждає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в Полтавській області.

“27 червня 2016 року до Кременчуцького відділу надійшло повідомлення, що на вулиці Ярмарковій, під час проведення функціональних робіт на підприємстві виявлено тіло 41-річного слюсаря”. — йдеться в повідомленні.

Так, близько 4-ої години під час огляду конвеєру, чоловік отримав травми не сумісні з життям в наслідок потрапляння в барабан стрічкового конвеєру.

Труп направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст.271 ч.2 (порушення вимог законодавства про охорону праці) ККУ.

Наразі обставини події з’ясовують слідчі.

 

 

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