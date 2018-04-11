Мужчина убил мать топором за отказ рассчитаться в такси
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киевской области задержан 30-летний мужчина, который до смерти забил топором свою мать за ее отказ рассчитаться за такси. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"В ходе досудебного расследования установлено, что 30-летний мужчина, который нигде не работает, сообщил своей матери, что должен другим лицам 4000 гривен. Получив средства от матери, мужчина вместе с двумя друзьями отправился в г. Киев в один из ночных развлекательных заведений, где потратил все деньги. Вернувшись с отдыха на такси домой в одно из сел Рокитнянского района молодые люди поняли, что у них нет денег, чтобы оплатить поездку ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 30-летний мужчина пошел к своей матери просить деньги за такси, на что последняя отказала.
Во время ссоры с матерью мужчина схватил топор и нанес им 3 удара по голове женщины. В результате открытой черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа и разрушением головного мозга 59-летняя потерпевшая скончалась.
По процессуального руководства Рокитнянского отдела Кагарлыкской местной прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, мужчина поджег себя и тещу в Марьинском районе Донецкой области.