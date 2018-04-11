Чоловік забив матір сокирою за відмову розрахуватися у таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Київській області затримано 30-річного чоловіка, який до смерті забив сокирою свою мати за її відмову розрахуватися за таксі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
"У ході досудового розслідування встановлено, що 30-річний чоловік, який ніде не працює, повідомив своїй матері, що винен іншим особам 4 тисячі гривень. Отримавши кошти від матері, чоловік спільно з двома друзями вирушив до м. Києва в один із нічних розважальних закладів, де потратив усі гроші. Повернувшись з відпочинку на таксі додому в одне з сіл Рокитнянського району молоді люди зрозуміли, що в них немає грошей, щоб сплатити за поїздку", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 30-річний чоловік пішов до своєї матері просити гроші за таксі, на що остання відмовила.
Під час сварки із матір’ю чоловік схопив сокиру та наніс нею 3 удари по голові жінки. Внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломом кісток черепа та руйнуванням головного мозку 59-річна потерпіла померла.
За процесуального керівництва Рокитнянського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, чоловік підпалив себе і тещу у Мар'їнському районі на Донеччині.