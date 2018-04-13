Cупруг Елизаветы II выписан из больницы после операции на ноге

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский сегодня в полдень покинул больницу короля Эдварда VII в Лондоне после операции на тазобедренном суставе", - сказано в сообщении.

Как отмечается, герцог продолжит восстановление в Виндзоре.

Напомним, в августе принц Филипп в последний раз самостоятельно посетил публичное мероприятие.