Cупруг Елизаветы II выписан из больницы после операции на ноге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп, перенёсший операцию на тазобедренном суставе, выписан из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский сегодня в полдень покинул больницу короля Эдварда VII в Лондоне после операции на тазобедренном суставе", - сказано в сообщении.
Как отмечается, герцог продолжит восстановление в Виндзоре.
Напомним, в августе принц Филипп в последний раз самостоятельно посетил публичное мероприятие.