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Чоловіка Єлизавети II виписали з лікарні після операції на нозі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II герцога Единбурзького Філіпа, якому зробили операцію на тазостегновому суглобі, виписали з лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

"Його Королівська Високість герцог Единбурзький сьогодні опівдні покинув лікарню короля Едварда VII в Лондоні після операції на тазостегновому суглобі", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, герцог продовжить відновлення в Віндзорі.

Нагадаємо, в серпні принц Філіп востаннє самостійно відвідав публічний захід.

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