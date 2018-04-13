Чоловіка Єлизавети II виписали з лікарні після операції на нозі

"Його Королівська Високість герцог Единбурзький сьогодні опівдні покинув лікарню короля Едварда VII в Лондоні після операції на тазостегновому суглобі", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, герцог продовжить відновлення в Віндзорі.

Нагадаємо, в серпні принц Філіп востаннє самостійно відвідав публічний захід.