Чоловіка Єлизавети II виписали з лікарні після операції на нозі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II герцога Единбурзького Філіпа, якому зробили операцію на тазостегновому суглобі, виписали з лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
"Його Королівська Високість герцог Единбурзький сьогодні опівдні покинув лікарню короля Едварда VII в Лондоні після операції на тазостегновому суглобі", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, герцог продовжить відновлення в Віндзорі.
Нагадаємо, в серпні принц Філіп востаннє самостійно відвідав публічний захід.