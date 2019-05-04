Мужчина, который до смерти избил мать, проведет за решеткой 7 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Полтавской области мужчина, который до смерти избил 80-летнюю мать, проведет за решеткой 7 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской области.
По данным прокуратуры, обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Так, было установлено, что между мужчиной и его 80-летней матерью возникла ссора, во время которой виновный нанес несколько ударов по голове женщины, после чего пошел спать.
Женщина скончалась на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Прокуратурой Полтавской области доказано в суде вину злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Напомним, в Сумской области мужчина пробил легкое матери троих детей.