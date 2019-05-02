На Сумщині чоловік пробив легеню матері трьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Сумщині чоловік пробив легеню матері своїх трьох малолітніх дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
За даними поліції, повідомлення про жінку з ножовим пораненням надійшло від співробітників служби "швидкої допомоги". За вказаною адресою в один з населених пунктів Шосткинського району одразу виїхали співробітники поліції.
Як встановили правоохоронці, 38-річна постраждала приймала вдома гостей, серед яких був і колишній чоловік. Під час сварки нетверезий 31-річний чоловік схопив зі столу ножа та наніс колишній дружині проникаюче ножове поранення в область серця.
Зазначається, що він завдав удар ножем в область грудей, пошкодивши при цьому легеню.
За словами самої постраждалої, вона голими руками ухопилась за ножа, попереджаючи наступний удар, що цілив в її тіло.
Присутні гості відтягли розлюченого чоловіка від господині дому та викликали "швидку".
"У скоєному підозрюваний зізнався. Свій вчинок пояснює дією алкоголю та ущипливими відповідями колишньої дружини, які йому дуже не сподобались", - розповів начальник Шосткинського відділу поліції Сергій Забозлаєв.
Наразі потерпіла жінка одужує під наглядом медиків.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – навмисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Львівщині затримали підозрюваного, який кухонним ножем вбив односельця.