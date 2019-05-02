В Сумской области мужчина пробил легкое матери троих детей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Сумской области мужчина пробил легкое матери своих трех малолетних детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.
По данным полиции, сообщение о женщине с ножевым ранением поступило от сотрудников службы "скорой помощи". По указанному адресу в один из населенных пунктов Шосткинского района сразу выехали сотрудники полиции.
Как установили правоохранители, 38-летняя пострадавшая принимала дома гостей, среди которых был и бывший муж. Во время ссоры нетрезвый 31-летний мужчина схватил со стола нож и нанес бывшей жене проникающее ножевое ранение в область сердца.
Отмечается, что он нанес удар ножом в область груди, повредив при этом легкое.
По словам самой пострадавшей, она голыми руками ухватилась за нож, предупреждая следующий удар, который метил в ее тело.
Присутствующие гости оттащили разъяренного мужчину от хозяйки дома и вызвали "скорую".
"В содеянном подозреваемый сознался. Свой поступок объясняет действием алкоголя и колкими ответами бывшей жены, которые ему очень не понравились", - рассказал начальник Шосткинского отдела полиции Сергей Забозлаев.
Сейчас пострадавшая женщина выздоравливает под наблюдением медиков.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, во Львовской области задержали подозреваемого, который кухонным ножом убил односельчанина.