Чоловік, який до смерті побив матір, проведе за ґратами 7 років
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Полтавщині чоловік, який до смерті побив 80-річну матір, проведе за ґратами 7 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Полтавської області.
За даними прокуратури, обвинуваченого визнано винним, йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Так, було встановлено, що між чоловіком та його 80-річною матір’ю виникла сварка, під час якої винний наніс декілька ударів по голові жінки, після чого пішов спати.
Жінка померла на місці події внаслідок закритої черепно-мозкової травми.
Прокуратурою Полтавської області доведено в суді вину зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Нагадаємо, на Сумщині чоловік пробив легеню матері трьох дітей.