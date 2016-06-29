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15 марта, 19:03 • 115822 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168488 просмотра

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15 марта, 13:22 • 139113 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131484 просмотра

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15 марта, 12:52 • 113465 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105851 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101724 просмотра

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Мужчина ночью отстреливал бездомных собак в Житомире

Мужчина ночью отстреливал бездомных собак в Житомире

Киев • УНН

 • 8229 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 июня. УНН. Бездомных собак отстреливал человек в Житомире ночью. Об этом проинформировали в патрульной полиции города, сообщает УНН.

Ночью во время патрулирования полицейские заметили автомобиль "BMW", пассажир которого стрелял из окна машины по бездомным собакам.

"Патрульные остановили данный автомобиль. При поверхностной проверке инспекторы обнаружили пистолет, из которого раздавались выстрелы. При дальнейшей проверке патрульные в салоне автомобиля нашли сверток из фольги, в середине которого находилось белое порошкообразное вещество похожее на метамфетамин. На место вызвано СОГ", - сообщили в полиции.

Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине обесточены 99 населенных пунктов .

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