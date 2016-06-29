Мужчина ночью отстреливал бездомных собак в Житомире

Ночью во время патрулирования полицейские заметили автомобиль "BMW", пассажир которого стрелял из окна машины по бездомным собакам.

"Патрульные остановили данный автомобиль. При поверхностной проверке инспекторы обнаружили пистолет, из которого раздавались выстрелы. При дальнейшей проверке патрульные в салоне автомобиля нашли сверток из фольги, в середине которого находилось белое порошкообразное вещество похожее на метамфетамин. На место вызвано СОГ", - сообщили в полиции.

Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды в Украине обесточены 99 населенных пунктов .