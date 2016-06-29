Чоловік вночі відстрілював бездомних собак у Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 червня. УНН. Бездомних собак відстрілював чоловік у Житомирі цієї ночі. Про це проінформували у патрульній поліції міста, повідомляє УНН.
Вночі під час патрулювання поліцейські помітили автомобіль “BMW”, пасажир якого стріляв із вікна автівки по бездомних собаках.
“Патрульні зупинили даний автомобіль. При поверхневій перевірці інспектори виявили пістолет, з якого лунали постріли. При подальшій перевірці патрульні в салоні автомобіля знайшли згорток із фольги, в середині якого знаходилася біла порошкоподібна речовина схожа на метамфетамін. На місце викликано СОГ”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через негоду в Україні знеструмлено 99 населених пунктів.